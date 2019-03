Costanza Caracciolo | “L’aborto che ho subito mi aveva distrutta Il giorno più brutto

Costanza Caracciolo e l’aborto spontaneo : ‘Il giorno più brutto della mia vita’ : “Fu il giorno più brutto della mia vita, ne uscii devastata”: così Costanza Caracciolo ha raccontato il momento in cui ha scoperto di aver avuto un aborto naturale, nel novembre 2017. Un trauma vero e proprio, un dolore acuto certo non aiutato dal fatto che, contemporaneamente, tutti i media avevano diffuso la notizia della gravidanza: “Fu terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati. Mi aspettavo ...

Costanza Caracciolo : "Il giorno dell'aborto fu devastante - il più brutto della mia vita. Bobo? Lo amavo già a 9 anni" : Costanza Caracciolo e Christian Vieri, raggianti neo-genitori, sono pronti per convolare a nozze. La ex velina, complice il momento di grande realizzazione personale, ha scelto di raccontarsi a Fuorigioco, l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport.La showgirl è riuscita a far capitolare un playboy incallito come Vieri, ma a chi le domanda se sia gelosa del passato del futuro marito risponde sicura:Perché dovrei esserlo? ...