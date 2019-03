Costanza Caracciolo e l’aborto spontaneo | ‘Il giorno più brutto della mia vita’

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 20 marzo 2019) “Fu ilpiùmia vita, ne uscii devastata”: cosìha raccontato il momento in cui ha scoperto di aver avuto un aborto naturale, nel novembre 2017. Un trauma vero e proprio, un dolore acuto certo non aiutato dal fatto che, contemporaneamente, tutti i media avevano diffuso la notiziagravidanza: “Fu terribile, con tutti quei messaggi di complimenti che mi erano arrivati. Mi aspettavo maggiore delicatezza, avrei chiesto di aspettare a divulgare la notizia“. Per fortuna, però, al suo fianco c’è Christian Vieri, padre di sua figlia Stella: “Un uomo con la U maiuscola, parla poco e dimostra tanto. Non mi ha lasciata un attimo, è stato magnifico”.e il dolore dell’abortonel 2017 La, nel corso di un’intervista concessa a Fuorigioco, il rotocalco domenicale ...

