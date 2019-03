Convalescenza per Berlusconi

Silvio Berlusconi operato - il medico : “Solo pochi giorni di Convalescenza - fermarlo è un’impresa” : Parla il medico personale di Silvio Berlusconi, il professor Zangrillo: "Il decorso post chirurgico è il migliore che potessimo attenderci. Ora è necessario solo qualche giorno di convalescenza. Imporre al presidente Berlusconi di fermarsi è sempre un'impresa molto impegnativa".Continua a leggere

Visita fiscale Inps : malattia o Convalescenza - cosa cambia per i dipendenti : Visita fiscale Inps: malattia o convalescenza, cosa cambia per i dipendenti convalescenza o malattia per Visita fiscale Che differenza c’è tra malattia e convalescenza? E nell’eventualità di quest’ultima, cosa avviene in caso di Visita fiscale Inps? Ovviamente è noto che la malattia e la convalescenza siano due cose diverse. Potremmo definire la seconda la conseguenza della prima. Ovvero, il fisico sta per ristabilirsi, ma è ancora debole e ...

Spal - Semplici operato : Convalescenza di 15 giorni : E’ tanta la rabbia in casa Spal per la sconfitta nella gara di campionato contro la Fiorentina, il club furioso per alcuni episodi arbitrali, alla fine le scelte si sono rivelate giuste grazie al Var. Nel frattempo l’allenatore Semplici è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente a causa di una colica addominale e la convalescenza dovrebbe essere di una quindicina di giorni. Come spiega la società ferrarese sul suo ...