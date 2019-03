«Contro i muri | contrabbandiamo coscienza»

La moglie di Tony Ferguson chiede un ordine restrittivo : il fighter UFC spacca i muri di casa e crede di essere ‘Controllato’ : La moglie di Tony Ferguson chiede un ordine restrittivo nei confronti del marito: diversi problemi comportamentali mostrati negli ultimi tempi dal fighter UFC che vive nella paranoia di essere ‘controllato’ Tony Ferguson ha una vera e propria ossessione e purtroppo non è quella di vincere il titolo dei pesi leggeri. ‘El Cucuy’ vive nella paranoia di essere ‘controllato’. È stata tristemente costretta a confermarlo la moglie, come ...

Muriel ricorda il Lecce : 'Che ricordi! E quel gol Contro l'Inter post triplete...' : Luis Muriel , attaccante della Fiorentina , parla a Sky Sport del suo passato a Lecce : 'Ho vissuto un anno incredibile. Un anno molto bello insieme a Cuadrado, che è stato un amico, che mi ha aiutato e mi ha fatto conoscere l'Italia e il calcio italiano. ...

Oscar 2019 : il discorso in spagnolo di Javier Bardem Contro Trump : 'Nessun paese può costruire muri e porre barriere' : Questa notte, al Dolby Theatre di Los Angeles, si è svolta la consueta cerimonia di consegna degli Oscar, durante la quale, attori, registi e addetti ai lavori del mondo del cinema, hanno avuto l'...

Ragusa : muri a secco Contro l'erosione costiera : Parte da Ragusa un'idea contro l'erosione costiera. Corrado Monaca ne parlerà in una conferenza in programma a Patti il 22 febbraio prossimo

Scritte razziste sui muri Contro un ragazzo senegalese adottato. La mamma : «Colpa del clima d'odio» : Dove le telecamere e i cronisti si avventurano, in genere, per i fatti di cronaca nera. Ma dalla provincia spesso arrivano storie rappresentative di come questo Paese si trasforma e delle sue ...

A Genova scritte e insulti Contro Salvini e Bucci su muri centro : Genova, 12 feb., askanews, - Diverse scritte contro il ministro degli Interni, Matteo Salvini ed il sindaco di Genova, Marco Bucci, sono comparse sui muri del centro di Genova, in particolare nella ...

Gravina in Puglia - svastiche sui muri dello stadio prima della partita Contro il razzismo : La scoperta è avvenuta poche ore prima della partita valida per il campionato di serie D a cui la società di casa aveva dato il tema "Un calcio al razzismo. Lo sport ha mille colori". L'episodio risalirebbe a diverse ore prima e in particolare alla notte tra sabato e domenica quando un gruppo di persone si è introdotto nell'impianto sportivo mettendo in atto il gesto.Continua a leggere

Gravina in Puglia - svastiche sui muri nello stadio : il blitz prima della partita Contro il razzismo : Il sindaco ha annunciato la costituzione di parte civile del Comune in un eventuale processo se gli autori saranno identificati: "Gravina democratica e antifascista non resterà mai in silenzio"

Muriel e il retroscena del suo primo inContro con Ronaldo : Luis Muriel è stato da sempre paragonato a Ronaldo il Fenomeno. Voci che probabilmente a volte hanno inciso nelle prestazioni del colombiano che - a detta di molti - avrebbe passato dei momenti no ...

Roma - scritte sui muri Contro Kolarov : "Abbassa la testa - croato di m...." : Che i rapporti tra Aleks Kolarov e una parte dei tifosi della Roma, quella più legata al mondo ultrà, non fossero distesi è storia nota. Nessuno ha mai attaccato il difensore per il rendimento in campo, un calo in questa stagione, ma nel complesso altamente positivo in 18 mesi,, quanto ...