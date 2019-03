Contrasto alla pedofilia | premiato il Presidente del Coni Malagò

Linee guida per la realizzazione di interventi di Contrasto alla dispersione scolastica e formativa : La Giunta regionale ha approvato con delibera lo schema di avviso "interventi di contrasto alla dispersione scolastica e formativa attraverso attività di inserimento e reinserimento nel sistema di ...

La Federazione Italiana Rugby insieme a Save The Children per il Contrasto alla povertà educativa : Sabato 16 marzo, in occasione del match Italia-Francia valido per il Sei Nazioni, al via la collaborazione per coinvolgere nella pratica del Rugby i bambini e i ragazzi che frequentano i Punti Luce di Save the Children nelle periferie italiane Federazione Italiana Rugby e Save the Children insieme per contrastare la povertà educativa che colpisce i bambini e gli adolescenti nelle periferie delle città italiane, privandoli di opportunità ...

Università Insubria : 'Prevenzione e Contrasto alla violenza contro le donne - tra diritto e cultura'. Non solo 8 marzo : Il Didec , Dipartimento di diritto, economia e culture dell'Università dell'Insubria, nell'ambito di un accordo di collaborazione con Regione Lombardia, propone il progetto: «Prevenzione e contrasto ...

Milano : da Comune oltre 5 mln per Contrasto alla povertà (2) : (AdnKronos) - "In questi anni -spiega Majorino- abbiamo scelto di non arretrare sul piano delle risorse pubbliche utilizzate per il sostegno al reddito e il contrasto alla povertà, anche a fronte di tagli da parte del governo. Confermiamo questa intenzione che nel tempo ci ha portati ad essere la pr

Milano : da Comune oltre 5 mln per Contrasto alla povertà : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - Il Comune di Milano si impegnerà a finanziare nuove azioni contro la povertà grazie a un contributo di 5.582.663 euro che verrà destinato alla città per effetto della legge 147/2017 che ha istituito il Rei. È quanto ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali Pierf