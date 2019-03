Conte:presto ampio decreto per crescita

"La settimana prossima avremo unpiùper favoriree misure sociali". Così il premier, incontrando gli studenti della Luiss. Poi assicura: "Non abbiamo bisogno di una manovra correttiva, ma di accelerare" anche con lo Sblocca-cantieri. E anticipa che intende far svolgere un CdM in Calabria, che avrà "valore simbolico e anche operativo" con un intervento "drastico" sul fronte della sanità. Infine sottolinea: è "pericoloso" accantonare la democrazia rappresentativa, la tecnologia non la sostituisce.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

InfoLtnews : Premier Conte: presto un Consiglio dei ministri in Calabria - iacchite1 : Sanità mafiosa. Conte: 'Presto un Consiglio dei Ministri in Calabria, quasi pronto il decreto' - nichill1 : @pap1pap Se arriva Conte però cambia tutto, il 352 non ha bisogno di attaccanti esterni. L’allenatore, se non è già… -