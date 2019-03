Congresso delle famiglie | il ministro leghista Fontana | ‘Confermo patrocinio governo

Congresso delle famiglie - il ministro leghista Fontana : “Confermo patrocinio del governo. Parolin? Ospite l’anno scorso” : Nessuna richiesta di revoca ma solo un approfondimento istruttorio. E quindi il patrocinio del governo al convegno di Verona sulla famiglia è confermato. A riferirlo il ministro per la Famiglia, Lorenzo Fontana, rispondendo a due interrogazioni parlamentari presentate dal Pd e da Fratelli d’Italia durante il questione time alla Camera. “Alcune notizie apparse in questi giorni sono destituite da ogni fondamento: confermo l’intento del ...

Il Congresso delle famiglie che sta scaldando gli animi (non solo a Verona) : Verona si prepara ad ospitare, dal 29 al 31 marzo, il World Congress of Families, un Congresso sulla famiglia che rischia di trasformare Verona per qualche giorno in un teatro di guerra ideologica. La manifestazione ha avuto il benestare del Ministro della Famiglia, il leghista Lorenzo Fontana, le cui idee su temi come diritti degli omosessuali e aborto sono note, e conterà tra i partecipanti anche il Ministro degli Interni Matteo ...

Congresso delle famiglie - Di Maio : “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” : “Al Congresso di Verona non ci andrà nessuno del Movimento cinque stelle. E’ un Congresso lontano anni luce dal Movimento, ci vede divisi dalla Lega. Non andiamo a festeggiare il Medioevo a Verona come purtroppo fa una parte di questo governo”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Pomeriggio 5. L'articolo Congresso delle famiglie, Di Maio: “Nessuno dei nostri a Verona. La Lega festeggia il Medioevo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Congresso delle Famiglie - cardinale Pietro Parolin : "D'accordo su sostanza - non su modalità" : "Siamo d'accordo sulla sostanza, le differenze ci sono sulle modalità". È questa la posizione del segretario di Stato Vaticano il cardinale Pietro Parolin sul Congresso mondiale delle Famiglie, in programma a Verona dal 29 al 31 marzo: "Cattolici sfigati? Sono parole che noi non usiamo", ha aggiunto in riferimento alle parole utilizzate da Luigi Di Maio quando ha annunciato che non sarebbe andare all'iniziativa.

