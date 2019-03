palermotoday

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Per Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio comunale, lacompagine 'non serve ad altro che ad allungare la suaormai ineluttabile, prigioniero com'è, il primo cittadino ...

MondoPalermo : Comune, le opposizioni bocciano la nuova Giunta: 'Sindaco in agonia politica' - Roy76158176 : RT @PolScorr: #AssembleaPd #Zingaretti 'opponiamoci alla salvinizzazione del Paese, portare le opposizioni a una responsabilità comune. C… - PolScorr : #AssembleaPd #Zingaretti 'opponiamoci alla salvinizzazione del Paese, portare le opposizioni a una responsabilità… -