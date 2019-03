Come l' orologio d' occasione sta sconvolgendo l' orologeria svizzera

swissinfo.ch

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Indirizzo e-mail Lain un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

saymynvame : Ormai ho l’orologio biologico o come diavolo si chiama completamente sballato quindi anche se per una notte mi addo… - maldinapoli : RT @FlavioTosiTW: Puntuale come un orologio da propaganda Salvini sotto le elezioni torna a parlare di #FlatTax. #Salvini sa benissimo che… - GiordanoBattini : RT @FlavioTosiTW: Puntuale come un orologio da propaganda Salvini sotto le elezioni torna a parlare di #FlatTax. #Salvini sa benissimo che… -