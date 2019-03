Com’è la serie tv tratta dal bestseller “La verità sul caso Harry Quebert”

wired

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Con oltre tre milioni di copie vendute in tutto il mondo, premi prestigiosi e traduzioni in più di 30 paesi, LasulQuebert del ginevrino Joël Dicker è stato nel suo anno di uscita, il 2012, uno dei più eclatanti casi letterari degli ultimi tempi, e ancora oggi è uninsuperabile. Questo nonostante le 800 pagine e alcuni difetti madornali che in molti riconoscono al di là del successo dell’opera. Tutto merito di una trama intricata e fatta apposta per incollare il lettore alla pagina, la stessa che è riportata (difetti compresi) nella miniin dieci episodi che sbarca il 20 marzo su Sky Atlantic (tutti gli episodi subito disponibili su Box Sets).Patrick Dempsey, impegnatissimo a far dimenticare che è stato il Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy (e infatti sarà anche nella prossima produzione originale anglo-italiana di Sky, Diavoli), ...

marattin : La Commissione ci impedì di farlo. Noi ci attenemmo ma facemmo ricorso, come fanno le persone serie. Ma se lei ha r… - OptaPaolo : 11 - Questo è il miglior XI della Serie A 2018/19 in inverno basato su dati Opta. Disgelo. #OptaPaoloBestXI #SerieA - juventusfc : E' iniziata la vendita libera per #JuveEmpoli ?? Il tuo biglietto ?? -