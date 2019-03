Colombia | arrestato ex nazionale Viàfara

Brescia - truffava malati di cancro : arrestato finto medico Colombiano : Un falso medico di nazionalità colombiana è stato arrestato dai Carabinieri a Brescia. L'uomo, di circa 50 anni, attuava delle vere e proprie truffe ai danni di ignari e disperati malati di cancro, ai quali proponeva cure miracolose. Il finto medico esercitava la professione in maniera del tutto illegale e senza alcuna autorizzazione in un appartamento di Berlingo, un piccolo comune in provincia di Brescia.Qui riceveva le povere vittime da ...