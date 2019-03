Col rosso uccise motociclista - arrestato : ANSA, - GENOVA, 20 MAR - Attraversò a forte velocità un incrocio con il semaforo rosso e con la propria auto travolse e uccise un motociclista che aveva il verde. Per questo motivo la procura di ...

C’è un filo rosso che Collega i dossier Venezuela - Cina e Italia : Roma. Notizie apparentemente scollegate meritano in questi giorni un’attenzione particolare. Ieri la capitale è stata al centro di un vertice importante tra Russia e America: il rappresentante speciale americano per il Venezuela, Elliott Abrams, è arrivato a Roma per incontrare il viceministro degli

F1 – Edifice lancia la nuova Collezione in edizione limitata nata dalla Collaborazione con la Scuderia Toro Rosso [GALLERY] : Edifice presenta i nuovi collaboration model insieme alla Scuderia Toro Rosso. Racchiudono il divertimento vissuto all’interno di una monoposto! Edifice, la linea di cronografi sportivi ad alte prestazioni di Casio, annuncia il lancio di una nuova collezione in edizione limitata nata dalla collaborazione con la Scuderia Toro Rosso. Design dinamico e tecnologia avanzata in tre modelli che ben rappresentano la partnership con il team di ...

Genoa-Juve - la curva rossoblu è uno spettaColo [FOTO e VIDEO] : 1/3 Foto Instagram ...

Genoa-Juventus - assegnato e poi tolto Col Var un rigore ai rossoblù : i motivi della decisione [VIDEO] : Il direttore di gara ha prima concesso e poi tolto un rigore al Genoa dopo aver consultato personalmente il VAR Colpo di scena alla mezz’ora di Genoa-Juventus, lunch match della 28ª giornata del campionato di Serie A. L’arbitro Di Bello prima assegna e poi toglie un calcio di rigore ai rossoblù, sfruttando l’ausilio del VAR. Il tocco di mano di Cancelo c’è, ma il direttore di gara cambia la propria decisione. Ma ...

Il Bologna si è trasformato - la cura Mihajlovic continua a portare frutti : Colpo grosso sul campo del Torino [FOTO] : 1/28 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Otto e Mezzo - il sondaggio di Lilli Gruber conferma il periColo rosso : Pd in volo - cifre da brividi : Secondo alcuni sondaggi il Pd avrebbe agguantato il M5s. Non per Demopolis, la cui rilevazione è stata proposta nel corso di Otto e Mezzo di Lilli Gruber su La7, durante "Il punto di Paolo Pagliaro". Certo però che i democrat stiano guadagnando terreno: anche per la rilevazione proposta a Otto e Mez

Tirreno-Adriatico - che caos a Lido di Camaiore : pedoni impazziti - una donna Col barboncino rischia grosso al passaggio della Mitchelton-Scott [VIDEO] : L’organizzazione della Tirreno-Adriatico fa acqua da tutte le parti: infinite polemiche già dopo la prima tappa della corsa dei Due Mari Una prima tappa caotica, quella di oggi della 54ª edizione della Tirreno-Adriatico. La corsa dei Due Mari, iniziata con una cronometro a squadre, vinta dalla Mitchelton-Scott, sta già raccogliendo diverse critiche, a causa di un’organizzazione che fa acqua da tutte le parti. Un terribile ...

Carlo Buccirosso in visita al museo del CiocColato a Modica : L'attore Carlo Buccirosso è stato in visita al museo del Cioccolato di Modica, accompagnato dal direttore del Consorzio di tutela, Scivoletto

Per la Stagione di prosa “Turi Ferro” - Carlo Buccirosso e il suo “Colpo di scena” : Carlo Buccirosso sarà il protagonista di un nuovo, divertente appuntamento al Teatro ABC di Catania. La sua ultima commedia, “Colpo

In casa Matri-Nargi si canta l’inno della Roma : la picCola Sofia ha il cuore giallorosso [VIDEO] : Sofia Matri Romanista sfegata: la figlia di Federica Nargi canta con passione l’inno della Roma Federica Nargi e Alessandro Matri amano aggiornare i loro follower sui social quotidianamente. In particolar modo la bellissima ex velina, in dolce attesa della seconda figlia, si diverte a pubblicare video riguardati la dolcissima Sofia, la primogenita. Ieri sera, Federica Nargi ha mostrato al mondo intero la passione giallorossa di sua ...

Bimbo porta il pesciolino rosso nel letto “per cocColarlo” : l’animale muore. “Ora è devastato” : Amava così tanto il suo pesciolino da coccolarlo mentre dormiva. Dopo essere stato messo a letto, Everett Hamlin, 4 anni, è salito su una sedia per far uscire ‘Nemo’ dall’acquario nella sua stanza. Quando sua madre Tori è andato controllarlo, ha notato il corpo senza vita dell’animale nella mano del figlio. La donna ha detto che il piccolo è rimasto “devastato” quando lei e suo padre Corey gli hanno detto cosa era successo. “Volevo solo ...

Giffoni Teatro : domani sera 'Colpo di scena' con Carlo Buccirosso : In scena la proverbiale ed irresistibile ironia dell'autore napoletano che da anni ha abituato il pubblico ai suoi spettacoli che fanno ridere e riflettere e che prendono spunto da fatti di cronaca ...

FOTO Ginnastica artistica - il body dell’Italia : rosso Ferrari - passione ed eleganza. Il Colore che domina in pedana : Il rosso sembra essere il colore che va più di moda nell’universo della Ginnastica artistica, la tonalità legata da sempre al fuoco e alla passionalità ha campeggiato al recente Trofeo di Jesolo dove la maggior parte delle squadre ha indossato dei leotard caratterizzati da questa famiglia cromatica. L’Italia ha cambiato indirizzo: abbandonato il nero e l’azzurro visti negli ultimi anni, il matrimonio con Sigoa che da ...