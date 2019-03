Clima | NOAA | Febbraio 2019 il 5° più caldo per il pianeta

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lo scorso mese è stato il 5°piùmai registrato, ed il periodo che va da dicembre 2018 aè stato il 4° più: lo ha rilevato l’agenzia statunitense-National Oceanic and Atmospheric Administration. Secondo l’ente federale, la temperatura media globale diè stata di 0,79°C sopra la media del XX secolo, la 5ª più calda di qualsiasiin 140 anni (1880-). La temperatura stagionale per il periodo da dicembre 2018 aè stata di 0,84°C sopra la media del XX secolo, la 4ª più alta per questo periodo.La copertura polare di ghiaccio marino è inferiore alla media: l’estensione media del Mare Artico aè stata del 5,9% al di sotto della media del periodo 1981-2010, la 7ª più bassa registrata nel mese di. L’estensione del ghiaccio marino antartico è stata inferiore del 13,4% rispetto ...

