Ciclone Idai | situazione drammatica a Beira | distrutti il 90% degli edifici | adesso è

Ciclone Idai - stanziati 20 milioni di dollari per le emergenze : “Preoccupati per 100mila persone in Mozambico” : Il capo degli affari umanitari dell’Onu, Mark Lowcock, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari dal Fondo per le emergenze delle Nazioni Unite in modo da accelerare la risposta umanitaria al Ciclonetropicale Idai in Mozambico, Zimbabwe e Malawi. La maggior parte del finanziamento consentira’ di iniziare l’intervento in Mozambico, il paese maggiormente colpito, dove secondo le autorita’ il bilancio delle ...

Mozambico : oltre 200 morti per il Ciclone Idai - diverse centinaia di persone disperse : Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime, ancora provvisorio, delle inondazioni innescate dal passaggio del ciclone Idai in Mozambico: al momento si contano oltre 200 morti, secondo quanto reso noto dal presidente Filipe Nyusi in occasione di una dichiarazione televisiva al termine di una riunione di emergenza del governo. Il capo dello Stato ha proclamato tre giorni di lutto nazionale. Il numero delle vittime è destinato a salire, dal ...

Ciclone Idai - effetti disastrosi anche in Malawi : “923 mila persone coinvolte nell’emergenza” - disperato appello dell’Unicef : Gli aiuti dell’Unicef cominciano ad arrivare nelle aree colpite da violenti piogge e inondazioni nel Malawi meridionale, portando un po’ di sollievo alle famiglie nei centri di evacuazione. Gli aiuti comprendono migliaia di pacchetti di sali per la reidratazione orale, antibiotici e centinaia di zanzariere trattate con insetticida. L’Unicef sta lavorando in coordinamento con il Governo del Malawi e il Team Paese delle Nazioni ...

Ciclone Idai - catastrofe in Mozambico : l’Italia dispone un volo di aiuti umanitari : Il viceministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha disposto un volo umanitario della Cooperazione italiana in risposta all’emergenza causata dal Ciclone Idai in Mozambico. Il volo, come riferito dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesina su Facebook, e’ partito dalla Base di pronto intervento umanitario delle Nazioni Unite (Unhrd) di Brindisi con un ...

Ciclone Idai - è allarme in Malawi : 923mila persone colpite : Gli aiuti dell’Unicef cominciano ad arrivare nelle aree colpite dalle violenti piogge e inondazioni del Ciclone Idai nel Malawi meridionale, portando un po’ di sollievo alle famiglie nei centri di evacuazione. Più di 922.900 persone sono state coinvolte nell’emergenza nei 14 distretti colpiti dal 9 marzo, compresi circa 460mila bambini, secondo i dati del Dipartimento per la gestione e la preparazione ai disastri (DoDMA). Ci sono anche 56 morti ...

Ciclone Idai - Mozambico in ginocchio : si temono mille morti - “numerosi corpi galleggiano nei fiumi” : Il governo del Mozambico si riunirà oggi a Beira, località devastata nei giorni scorsi dal Ciclone Idai, che nel suo passaggio potrebbe aver provocato oltre mille morti. “I fiumi Pungue e Buzi hanno rotto gli argini e dall’alto si vedono molti corpi che galleggiano“, ha dichiarato ieri il presidente Filipe Nyusi, a Rádio Moçambique, dopo aver sorvolato le zone colpite. “Il governo continuerà a mobilitare i mezzi per il ...

Mozambico - città di Beira devastata dal Ciclone tropicale Idai. Presidente : “Temiamo 1000 morti” : La città costiera e la provincia di Beira in Mozambico sono state devastate dal passaggio del ciclone tropicale Idai, che ha provocato alluvioni anche nel sud del Malawi e in alcune zone dello Zimbabwe. ”Più di 900 mila persone in Malawi e 600 mila in Mozambico sono state coinvolte dalle inondazioni” sostiene il Pam, il Programma alimentare mondiale.Le forti piogge hannoprovocato decine di morti e decine di migliaia di sfollati. ...

Ciclone Idai : l’ONU esprime la sua vicinanza e si dice pronta ad aiutare le regioni colpite : “Le Nazioni Unite sono pronte a lavorare con le istituzioni dello Zimbabwe per rispondere ai bisogni umanitari delle popolazioni colpite dalla catastrofe causata dal Ciclone Idai“: queste le parole del Segretario generale dell’ONU, Antonio Guterres, che ha espresso il suo dolore per le vittime, le distruzioni e lo sfollamento di interi villaggi a causa delle inondazioni che hanno colpito lo Zimbabwe, il Mozambico e il Malawi. ...