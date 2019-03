Ciclismo | Marco Franzelli condurrà il Processo alla Tappa? Confermata la nuova squadra di

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La Strade Bianche e la Tirreno-Adriatico hanno visto il debutto dei nuovi commentatori di Rai Sport per il. Dopo la decisione a sorpresa di non proseguire con la coppia formata da Francesco Pancani e Silvio Martinello, la televisione pubblica ha lanciato come voce principale Andrea De Luca, affiancato da Alessandro Petacchi e Alessandro Bn al commento tecnico. Secondo quanto riporta il sito tuttobiciweb.it, la formazione dovrebbe essereanche per il Giro d’Italia, conSaligari e lo stesso Francesco Pancani ad assicurare i collegamenti dal vivo della corsa graziemoto e con Stefano Rizzato ad occuparsi di servizi e intervistepartenza e all’arrivo delle singole tappe.La principale incognita riguarda invece la conduzione dello storicodopo la promozione di Alessandra De Stefano a vicedirettore di RaiSport. ...

