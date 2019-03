Chiusa in casa e lasciata senza farmaci e nella sporcizia | in 5 rinviati a giudizio

Roma : casa Chiusa in finto ‘centro massaggi’ - donna arrestata : Roma – Orario no stop, la porta di un negozio su strada in via del casaletto era sempre aperta per i clienti disposti a pagare per qualche minuto di intimita’ con una donna cinese che si prostituiva. Tariffe dai 30 ai 70 euro a seconda delle richieste e la possibilita’ di scegliere fra ragazze diverse, che venivano cambiate periodicamente e che garantivano un’entrata mensile di migliaia di euro alla maitresse, una donna ...

"Vivo Chiusa dentro casa per paura dei vicini razzisti" : 'Mio figlio non vuole più andare in bagno. Sa che basta tirare l'acqua per suscitare l'ira dei vicini'. La mamma di Said , il nome è di fantasia, si sfoga con la polizia. Da più di un anno deve fare i ...

Sede di Casapound a Bari rimane Chiusa. Riesame : “Rischio di aggressioni squadriste” : I giudici del Tribunale del Riesame di Bari hanno rigettato l'istanza di dissequestro dei locali di via Eritrea in cui svolge la sua attività Casapound, chiusi l'11 dicembre 2018. Nell'inchiesta sono coinvolti 35 militanti del partito di estrema destra, che il 21 settembre 2018 aggredirono tre attivisti antifascisti.Continua a leggere

Sede di CasaPound a Bari rimane Chiusa. Riesame : “Rischio di aggressioni squadriste” : I giudici del Tribunale del Riesame di Bari hanno rigettato l'istanza di dissequestro dei locali di via Eritrea in cui svolge la sua attività CasaPound, chiusi l'11 dicembre 2018. Nell'inchiesta sono coinvolti 35 militanti del partito di estrema destra, che il 21 settembre 2018 aggredirono tre attivisti antifascisti.Continua a leggere

"La sede di Casapound Chiusa per metodo fascista" : a Bari confermato il sequestro : Le motivazioni con cui il Riesame ha respinto la richiesta di dissequestro. 35 le persone coinvolte nell'inchiesta che l'11 dicembre ha portato al sequestro della sede del partito di estrema destra in via Eritrea

Dalla discoteca alla casa Chiusa : ecco il ghetto degli immigrati : Ci sono le ruspe, i militari dell'Esercito, i mezzi per abbattere una parte del ghetto di Borgo Mezzanone. Da questa mattina circa 200 persone tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, su delega della Procura di Foggia, sono al lavoro per mettere in atto lo sgombero di una delle baraccopoli di migranti più grandi d'Italia.All'interno del campo, sorto nelle vicinanze del Cara tra Manfredonia e Foggia, vivono migranti di diverse etnie. Un ...

Casamassima - voragine sulla ss100 : Chiusa una corsia. Presidio della Stradale in attesa dell'Anas : Una profonda voragine è stata segnalata dagli automobilisti al km18 della ss100, in direzione sud, a pochi metri dallo svincolo per Casamassima. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia ...

Schiavi di Internet - famiglia si è rinChiusa in casa dal 2017 : la scoperta grazie alla figlia di 9 anni : ... intrappolati nella dipendenza patologica da Internet che li ha portati a non uscire per due anni e mezzo dal loro appartamento, la cui unica finestra sul mondo era diventata il web.

Salento choc : famiglia schiava di Internet Chiusa in casa da 2 anni. Piaghe - niente sonno - mangiavano solo dolci : L'unico strumento di comunicazione col mondo era il web. Non si curavano più della loro igiene , passavano ore ed ore davanti al computer , mangiando solo caramelle, biscotti e merendine. I quattro ...

Dipendenza patologica dal web : famiglia resta Chiusa in casa per 2 anni : Un'intera famiglia, genitori e due figli di 9 e 15 anni, sono rimasti segregati in casa per due anni per una Dipendenza patologica del web.

Famiglia dipendente dal web rimane Chiusa in casa per ben due anni : Non sono solo gli adolescenti a cadere vittima della dipendenza dai social e dalle app poiché, frequentemente, persino i genitori perdono il contatto con la realtà: in questo caso, infatti, un'intera Famiglia di quattro persone, residente nel Salento, si è sprangata dentro la propria abitazione per più di due anni, non riuscendo a distaccarsi dai propri dispositivi elettronici e sviluppando così una vera patologia. Tale stato di soggezione era ...

La famiglia del Salento Chiusa in casa due anni schiava di Internet : Per due anni e mezzo auto segregati in casa, incollati al computer, nutrendosi solo di merendine, biscotti e caramelle pur di non uscire di casa. Così avrebbe vissuto una famiglia del Nord Salento, in pratica tutti veri e propri schiavi di Internet. Secondo quanto ricostruito dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il figlio quindicenne avrebbe anche rischiato di cadere nella trappola della Blue Whale, il folle gioco che spinge gli adolescenti al ...