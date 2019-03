Chi l' ha visto? Anticipazioni | Stasera il caso di Stefano Leo

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - speciale Chi l'ha Visto? e Atlantide a 25 anni dalla scomparsa : Un appuntamento speciale con Chi l'ha Visto? di giovedì per indagare ancora sull'omicidio dei due giornalisti Rai. Era il 20 marzo 1994 quando arrivò la notizia della morte della giornalista del Tg3 Ilaria Alpi e del suo operatore Miran Hrovatin in un assalto armato per le strade di Mogadiscio, in Somalia. Erano gli anni caldi delle missioni italiane in Somalia e quell'omicidio è sempre rimasto senza mandanti e senza spiegazioni, nascosto da ...

Juve - senti il consiglio : “Prendete Chiesa - mai visto uno così” : Un consiglio chiaro e diretto. Angelo Di Livio, ex giocatore bianconero, intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista su Federico Chiesa e sulla crescita esponenziale negli ultimi anni. L’ex ala bianconera non ha dubbi e consiglia vivamente ai bianconeri l’assalto sull’attuale esterno della Fiorentina. Leggi […] More

Palermo : Lega e Figc restano in allerta - previsto incontro tra FosChi e Balata : Gravina, invece, un'intervista rilasciata a Sky Sport ha ribadito l'attenzione sul tema dei controlli sulle società.

Emanuele Cecconi - proseguono le ricerche : il caso a 'Chi l'ha visto?' : Nell'ultima puntata del noto programma Rai 'Chi l'ha visto?' il conduttore Gianluca Nappo è tornato ad occuparsi del caso di Emanuele Cecconi. L'anziano uomo di 81 anni residente ad Olmo (Perugia) è scomparso da casa da oramai diversi giorni. La trasmissione Rai di questo lunedì mattina è tornata a parlare del caso in questione, in quanto ci sono alcuni elementi incongruenti in questa storia. Per capire il punto della situazione è bene ...

Halo : The Master Chief Collection : attualmente non è previsto il supporto per il cross-play tra PC e Xbox One : Microsoft ha annunciato che Halo: The Master Chief Collection per PC non supporterà per ora il cross-play con Xbox One, riporta Wccftech.La conferma è arrivata durante il live streaming SXSW Halo questo fine settimana. Mentre la versione PC di Halo Collection supporterà il cross-play tra Steam e Windows Store, il publisher non ha deciso se il gioco supporterà il cross-play Xbox / PC in futuro. Inoltre, il team non ha preso una decisione in ...

Ginnastica - Vanessa Ferrari : “Meglio del previsto - ancora sul podio. Possibile una nuova operazione Chirurgica” : Vanessa Ferrari non ha avuto nemmeno troppo tempo per festeggiare il terzo posto conquistato al corpo libero in Coppa del Mondo che ha dovuto subito fare le valigie per trasferirsi da Baku a Doha. Nella capitale del Qatar, da mercoledì 20 a sabato 23 marzo, si disputerà la quarta tappa del circuito itinerante riservato alle singole specialità e la bresciana vorrà essere assoluta protagonista per collezionare altri punti importanti per la ...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella misChia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

Ascolti TV | Sabato 16 marzo 2019. C’è Posta per Te vince con il 29.5%. Chi m’ha visto 15.9% : Maria De Filippi Su Rai1 Chi m’ha visto ha conquistato 3.346.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per te ha raccolto davanti al video 5.449.000 spettatori pari al 29.5% di share. (La Buonanotte di C’è Posta per te al 23% con 2.004.000 spettatori). Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.129.000 spettatori pari al 4.9% di share e SWAT 1.001.000 (4.8%). Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.131.000 ...

Programmi TV di stasera - sabato 16 marzo 2019. Su Rai1 Chi m’ha visto : Chi m'ha visto Rai1, ore 21.25: Chi m’ha visto Film del 2017 di genere Commedia, diretto da Alessandro Pondi, con Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De Fano, Michele Sinisi. Durata 118 minuti. Prodotto in Italia. Trama: Martino è un ottimo chitarrista, collabora con grandi musicisti eppure è sconosciuto al grande pubblico, anche il suo migliore amico Peppino lo tratta come un fallito. ...

Chi m’ha visto film stasera in tv 16 marzo : cast - trama - curiosità - streaming : Chi m’ha visto è il film stasera in tv sabato 16 marzo 2019 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Chi m’ha visto film stasera in tv: cast e scheda USCITO IL: 28 settembre 2017GENERE: CommediaANNO: 2017REGIA: Alessandro Pondicast: Pierfrancesco Favino, Giuseppe Fiorello, Mariela Garriga, Dino Abbrescia, Mariolina De ...

Chi m'ha visto : trama - cast e attori sul film in onda questa sera su Rai 1 : D'altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi ...