Chi è Ousseynou Sy | l' autista che ha sequestrato e dato alle fiamme un autobus a Milano

Bus in fiamme a Milano - Chi è Ousseynou Sy - l’autista delle Autoguidovie con precedenti per guida in stato di ebbrezza : “Fare una strage per vendicare gli immigrati morti nel Mediterraneo“: così Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che oggi ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, ha spiegato il suo gesto ai carabinieri che lo hanno fermato. Originario del Senegal, sposato e poi separato con un donna italiana, regolare ...