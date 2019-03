Chi è Ousseynou Sy, l'autista che ha dato fuoco a un autobus a Milano (Di mercoledì 20 marzo 2019) Chi è Ousseynou Sy, l'autista che ha dato fuoco a un autobus a Milano



Ha 47 anni, è di origine senegalese e cittadino italiano dal 2004 l'uomo accusato di tentata strage e sequestro aggravato da terrorismo. Prima di agire ha detto: "Vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Ha un precedente per violenza sessuale e stato di ebbrezza







