Che serie che fanno?

Giudice Sportivo Serie A : Toro decimato - out anChe Pavoletti e Zielinski : Il Giudice Sportivo ne ferma otto. Tra questi anche il difensore e capitano della FiorentinaMartedì, tempo di bollettino da parte del Giudice Sportivo! Quello in questione, relativo alla 28^ giornata e che si applicherà dopo la sosta, vede squalificati otto calciatori.Procediamo con ordine.Calciatori Espulsi: Lyanco (Bologna), Ola Aina (Torino). Il centrocampista nigeriano si è beccato ben tre giornate di squalifica (e multa da 10000€) tra il ...

10 miniserie Che vale la pena recuperare : Sono le serie tv con meno di 10 episodi e di una sola stagione: quelle che potete vedere in un weekend, insomma

LEGO DC Super-Villains presenta il PacChetto livello Batman : la Serie Animata : In data odierna Warner Bros. Entertainment ha presentato il Pacchetto livello Batman : la Serie Animata per LEGO DC Super-Villains. Il Pacchetto, disponibile al prezzo di 2,99 euro, festeggia l’80° anniversario di Batman aggiungendo un nuovo livello ispirato a Batman: la Serie Animata, una Serie rivoluzionaria e premiata con un Emmy Award, molto apprezzata per il suo stile grafico noir stilizzato e la trama acuta e ...

Basket - Serie A – Giorgio Armani elogia l’Olimpia Milano : “Che soddisfazione! Vincere l’Eurolega? Ammetto Che…” : Giorgio Armani, presidente dell’Olimpia Milano, esalta i progressi della sua squadra e ammette di sognare l’Eurolega l’Olimpia Milano sta vivendo una grande annata. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana ad inizio stagione, la formazione meneghina sta dominando il campionato di Serie A, del quale è campione in carica e nel quale attualmente occupa la prima posizione a +4 su Venezia. Situazione positiva anche in Eurolega, nella ...

RaChel Bilson e Ryan Hansen protagonisti di due pilot Fox di nuove serie tv : Rachel Bilson e Ryan Hansen ripartono da due nuovi progetti per Fox nella speranza che da pilot si trasformino in serie tv e che riescano a conquistare il pubblico. Rachel Bilson nello show di Tom Kapinos Rachel Bilson potrebbe tornare su Fox a distanza di dodici anni da The O.C. dove ha recitato tra il 2003 e il 2007. Recentemente vista anche nel flop crime Take Two, Bilson sarà la protagonista del pilot dramedy antologico intitolato per il ...

RaChel Bilson e Ryan Hansen protagonisti di due pilot Fox di nuove serie tv : Rachel Bilson e Ryan Hansen ripartono da due nuovi progetti per Fox nella speranza che da pilot si trasformino in serie tv e che riescano a conquistare il pubblico. Rachel Bilson nello show di Tom Kapinos Rachel Bilson potrebbe tornare su Fox a distanza di dodici anni da The O.C. dove ha recitato tra il 2003 e il 2007. Recentemente vista anche nel flop crime Take Two, Bilson sarà la protagonista del pilot dramedy antologico intitolato per il ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo 2019 : Massimo Fabbrizi in testa dopo le prime due serie del trap - in corsa anChe Mauro De Filippis e Giovanni Pellielo : dopo il secondo posto di Jessica Rossi nelle qualificazioni (clicca qui per saperne di più), continuano ad arrivare segnali positivi dagli italiani impegnati nella Coppa del Mondo di Tiro a volo, in corso ad Acapulco (Messico). Ottima infatti la prestazione di Massimo Fabbrizi, a punteggio pieno dopo due serie delle qualificazioni del trap, così come il britannico Nathan Hales, il turco Yavuz Ilnam, l’indiano Prithviraj Tondaiman, il ...

Risultati Serie C - nel posticipo è 1-1 tra Pordenone e Monza : le classifiChe aggiornate [FOTO] : 1/36 Foto LaPresse/Claudio Grassi ...

Serie A Fiorentina - Cognigni : «Pioli? Parole poco logiChe» : FIRENZE - Le Parole del tecnico Stefano Pioli dopo il pareggio casalingo contro la Lazio sono sembrate al presidente della Fiorentina Mario Cognigni , poco logiche. "Siamo d'accordo con il mister che ...

Mentre Ero Via - dal 28 marzo la nuova serie tv di Cotroneo e Rametta (Che confermano La Compagnia del Cigno 2) : Archiviata la quinta stagione di Che Dio Ci Aiuti, il giovedì sera di Raiuno si tingerà di thriller, con Mentre Ero Via, la nuova serie tv di Ivan Cotroneo e Monica Rametta, che debutterà il 28 marzo 2019. Terzo capitolo delle storie che vedono al centro donne forti ed alle prese con seconde opportunità, la serie cercherà di replicare il successo già ottenuto da Un'altra vita e Sorelle.I presupposti ci sono tutti, sia per quanto riguarda il ...

Volley Club Frascati (serie C/f) - RonChetti e la fine del tunnel : “Sto mettendo l’infortunio alle spalle” : Frascati – La serie C femminile del Volley Club Frascati ha recuperato un’importante protagonista per il rush finale di campionato. Giulia Ronchetti è tornata in campo a distanza di quasi dieci mesi dall’ultima volta nel match contro la Revolution di due settimane fa. Sabato scorso l’opposto classe 2000, che ormai da sette anni fa parte del Volley Club Frascati, è stata ancora inserita nella lista di convocate da coach Fosco Cicola per il ...

RISULTATI SERIE C/ ClassifiChe aggiornate : la Triestina ci crede! Diretta gol live : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate dei gironi B e C e Diretta gol live score delle partite in programma domenica 17 marzo 2019 per la 31giornata.

RISULTATI SERIE C/ ClassifiChe aggiornate : prime partite al via! Diretta gol live : RISULTATI SERIE C: Classifiche aggiornate dei gironi B e C e Diretta gol live score delle partite in programma domenica 17 marzo 2019 per la 31giornata.

Serie A - la Juventus perde 2-0 contro il Genoa : in gol anChe l'ex Sturaro : Dopo gli anticipi del venerdì e del sabato la Serie A è tornata in campo anche oggi alle ore 12.30, quando è scesa in campo la capolista indiscussa della Serie A, la Juventus, l'avversario di turno è il Genoa guidato da Prandelli. Il "Grifone" già nel girone di andata era stata una delle pochissime squadre a non soccombere allo strapotere juventino. Mister Allegri alla vigilia aveva annunciato l'assenza di Ronaldo, che è stato fatto riposare in ...