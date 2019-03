CEV Challenge Cup – Impresa della Saugella in Turchia | Monza rifila un importante 3-0

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Cup: una superfa l’in, 3-0 all’Aydin nella finale di andata! Mercoledì 27 marzo il ritorno alla Candy Arena, bastano due set per vincere il trofeo Inizia nel migliore dei modi la doppia finale di CEVCup per la: nella gara di andata in, la squadra italiana si impone con un netto 3-0 sull’Aydin BBSK. Prestazione maiuscola quella delle brianzole, che compiono così un ulteriore passo avanti verso la conquista del primo trofeo continentaleloro storia. Nella finale di ritorno, in programma mercoledì 27 marzo alle 20.30 alla Candy Arena di, alla squadra di Miguel Angel Falasca sarà sufficiente aggiudicarsi due set per portare a casa la coppa.Concentrazione, determinazione e grande lucidità: queste le qualità che hanno accompagnato le monzesi durante tutta la sfida contro la ...

