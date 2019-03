«C’era una volta a Hollywood» in anteprima al Festival di Cannes 2019

C’era una volta Roma… “Messalina” : Un fantasma si aggira nei pressi del Colosseo. E’ una bellissima donna vestita di bianco, con capelli lunghi e neri, sciolti sulle spalle…è Messalina, la donna più desiderata dell’Impero Romano. E’ il 38 d.C. quando la giovane patrizia, a soli 14 anni, diviene imperatrice dopo il matrimonio con l’imperatore Claudio. Non appena salita al trono, in breve tempo, diviene una delle donne più desiderate a Roma per la sua inebriante bellezza. Messalina ...

La Spezia - beffati i ladri della “Crocifissione” di Bruegel il Giovane : in chiesa C’era una copia : Colpo di scena nella vicenda del furto del quadro “Crocifissione” realizzato da Pieter Bruegel Il Giovane portato via dalla chiesa di Santa Maria Maddalena a Castelnuovo Magra, in provincia della Spezia. I carabinieri avevano saputo che qualcuno stava preparando il furto e così avevano sostituito il quadro con una copia, mettendo l'originale al sicuro.Continua a leggere

C’era una volta lo streaming : È passato un anno dalle elezioni politiche e sono trascorsi nove mesi dall'insediamento del governo giallo-verde. È tempo di bilanci e ognuno può farli come meglio crede, sulla base del suo orientamento culturale e politico.Di certo le conflittualità tra i due alleati di governo sono permanenti e quasi su tutto, a riprova del carattere ibrido dell'attuale maggioranza, che si regge su un contratto mai minimamente ...

C’era una volta Roma… “Il Giardino degli Aranci” : Ci troviamo nel Giardino degli Aranci sul colle Aventino, in uno dei luoghi più conosciuti a Roma per il magnifico panorama che regala ai milioni di turisti che visitano la nostra città ogni anno. Nel XIII secolo, il Parco era parte della roccaforte della famiglia Savelli, dalla quale proviene il nome originale “Parco Savelli”. Successivamente la proprietà venne acquisita dai frati Domenicani, che nel 1219 ottennero l’affidamento della ...

“C’era una volta la sinistra” : errori - rimpianti e speranze nei racconti dei protagonisti intervistati da Padellaro e Truzzi : Quando ha cominciato a morire la sinistra? Quando il più grande partito comunista d’Occidente è stato archiviato? O quando i governi di centrosinistra sono stati affossati? Oppure quando i lavoratori sono stati abbandonati e non hanno più trovato chi li rappresentava? Quanto hanno pesato nel processo di inesorabile dispersione dei voti le lotte fratricide e l’irresistibile tentazione di dividersi? Alla vigilia di un congresso decisivo, il Pd ...

C’era una volta il principe azzurro : trama e cast al cinema : C’era una volta il principe azzurro: trama e cast al cinema. C’era una volta il principe azzurro è un film d’animazione di genere commedia musicale del 2018, scritto e diretto Ross Venokur. È stato prodotto da 3QU Media, Cinesite, Storyoscopic Films, WV Enterprises. Della realizzazione si è occupato lo studio di animazione Vanguard Animation, responsabile tra le altre cose di pellicole in computer grafica come Valiant ...

Ascolti tv - «C’era una volta Vigata» - il successo del Camilleri storico : «La stagione della caccia», il film tv tratto dal romanzo di Camilleri«La stagione della caccia», il film tv tratto dal romanzo di Camilleri«La stagione della caccia», il film tv tratto dal romanzo di Camilleri«La stagione della caccia», il film tv tratto dal romanzo di Camilleri«La stagione della caccia», il film tv tratto dal romanzo di Camilleri«La stagione della caccia», il film tv tratto dal romanzo di Camilleri«La stagione della caccia», ...

Ascolti TV | Lunedì 25 febbraio 2019. La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata al 30.8% con oltre 7 mln di telespettatori : La Stagione della Caccia Su Rai1 La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata ha conquistato 7.115.000 spettatori pari al 30.8% di share; l’intro Camilleri Racconta è stato visto da .000 spettatori pari al % di share (qui gli Ascolti de La Mossa del Cavallo – C’era Una volta Vigata, in onda lo scorso anno su Rai 1). Su Canale 5 Cado dalle Nubi ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su ...

La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata : torna su Rai 1 il giallo all’antica di Andrea Camilleri : La Stagione della Caccia - Francesco Scianna Una storia firmata da Andrea Camilleri arriva nel lunedì sera di Rai 1 ma Il Commissario Montalbano non c’entra. Alle 21.25 di oggi andrà in onda La Stagione della Caccia, secondo film tv della serie C’era una volta Vigata, che debuttò lo scorso anno con La Mossa del Cavallo, ottenendo ottimi risultati auditel. Il film è tratto dall’omonimo romanzo che Camilleri ha pubblicato nel ...

C’era una volta Roma… “Bunker di Villa Torlonia” : Ci troviamo in via Nomentana 70, all’interno di una delle più recenti ville nobiliari romane…Villa Torlonia. Particolarmente piena di fascino ed eleganza, ricorda l’originalità dei giardini inglesi, ma nello stesso tempo con i suoi edifici ottocenteschi presenti all’interno del parco, è capace di creare un mix di epoche distanti tra loro, creando un’atmosfera unica nel suo genere. Nel 1925 la Villa venne concessa come residenza a Mussolini ...

Lite Quagliarella-Cragno - l’attaccante della Samp ironico sui social : “C’era una volta un portiere…” : Il capitano della Sampdoria ha chiuso la questione Cragno con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram Una sfida nella sfida, vinta dalla Sampdoria e dal suo capitano Fabio Quagliarella. Il gol del giocatore blucerchiato ha permesso alla formazione di Giampaolo di piegare la resistenza del Cagliari, tenuto in piedi da un super Cragno. Tano Pecoraro/LaPresse Il portiere rossoblù si è lamentato nel post gara per l’esultanza di ...

C’era una volta Roma… “La Torre della Scimmia” : In via dei Portoghesi 18, tra via dei Pianellari e via dell’Orso, sorge palazzo Scapucci, noto come la Torre della Scimmia. La Torre di origine medievale appartenente alla famiglia Scapucci, fa parte del cinquecentesco palazzo che la ingloba completamente. Di forma quadrangolare, la Torre è composta da quattro piani con ai fianchi quattro finestre decorate con cornici in travertino. La terrazza presenta dei simboli araldici di quest’ultima ...

C’era una volta Roma… “Obelisco Vaticano” : Celebra il trionfo della Chiesa sul paganesimo e sull’eresia. È il secondo obelisco più grande tra i tredici presenti a Roma, dopo quello Laterano. Costruito in granito rosso, si innalza per 25 metri, arrivando a 40 con il basamento. Di origini egizie, venne traslocato a Roma nel 37 d. C. con una nave piena di lenticchie per attutire i colpi durante il viaggio. Inizialmente posto al lato della Basilica di San Pietro, venne successivamente ...

C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema : recensione - curiosità : C’era una volta il Principe Azzurro è uno dei film al cinema in uscita prossimamente nelle sale giovedì 28 febbraio 2019. La pellicola d’animazione. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE C’era una volta il Principe Azzurro film al cinema: scheda e cast GENERE: Animazione, Commedia ANNO: 2018 REGIA: Ross Venokur DURATA: 90 ...