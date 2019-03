Celli | sconfitta di tutti | duro colpo a credibilità politica

romadailynews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Roma – “Non ho mai condiviso i toni giustizialisti e oggi non li usero’ per commentare la notizia degli arresti su cui la magistratura sta facendo il suo lavoro. Cio’ che piu’ fa male e’ ildurissimo alla credibilita’ della, fatta di lavoro quotidiano al fianco dei cittadini”.“Oggi siamosconfitti edobbiamo impegnarci ancora di piu’ per ricostruire il senso di fiducia di una comunita’ nellache la rappresenta. E fuori c’e’ una citta’ che da tre anni aspetta risposte”. Cosi’ in un comunicato la capogruppo della Lista civica Roma Torna Roma, SvetlanaL'articolodiproviene da RomaDailyNews.