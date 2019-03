Casting per un film prodotto da Colorado e per il musical ' Hair'

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Sono tuttora aperte le selezioni per il nuovodae diretto da Roberto De Feo, le cui riprese verranno poi effettuate a Torino. Sono inoltre ancora in corso iper lo spettacoloe dal titolo "", per la regia di Simone Nardini.'Il nido' Per la realizzazione deldal titolo "Il nido", diretto da Roberto De Feo eda, sono in corso le selezioni di giovani attori. Le riprese verranno poi effettuate a Torino a partire dagli inizi del mese di maggio 2019. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un ragazzo di età scenica compresa tra i 13 e i 16 anni, di statura media. Gli interessati devono presentarsi direttamente, accompagnati da almeno un genitore o da un tutore, a Torino presso il modulo 1 della sede dellaCommission Torino Piemonte (via Cagliari, 40/E) giovedì 21 ( dalle 15:00 alle 18:00) o venerdì 22 marzo ...

