Casting per L’Amica Geniale 2 a Ischia per adulti e bambini | si girerà anche sull’isola

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Sisulla perla del Golfo di Napoli Storia del Nuovo Cognome: il 28 marzo si terrà una giornata diper L'Amica2 a, isola che ospiterà parte delle riprese della seconda stagione della saga di Rai Fiction e HBO, adattamento della tetralogia di Elena Ferrante.Sono già in corso a Napoli le riprese dei nuovi episodi, sempre per la regia di Saverio Costanzo che in questa seconda stagione sarà affiancato da Alice Rohrwacher, regista di due degli otto episodi previsti. In estate, il set si sposterà sull'isola di.La società produttrice della serie, Wildside, ha indetto un nuovoper la seconda stagione che andrà in onda prossimamente su Rai1. Per le riprese che si terranno tra giugno e luglio 2019 asi cercano comparse ambosessi tra i 18 e i 80 anni mae bambine tra i 16 e i 12 anni.Per quanto riguarda gli ...

