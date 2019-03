Caso Diciotti | oggi il voto al Senato per autorizzare il processo a Salvini

Salvini - oggi il voto sul Caso Diciotti al Senato. Tensione per la scelta degli ortodossi del M5s : A scanso equivoci oggi il voto sarà palese e lo stesso premier Giuseppe Conte presidierà l'Aula, 'per assunzione di responsabilità', spiega, ma anche in difesa di 'una chiara linea politica che il ...

Paola Nugnes : voterò sì al processo per Salvini sul Caso Diciotti : La senatrice dissidente M5s, Paola Nugnes, voterà a favore del processo nei confronti di Salvini per il caso Diciotti. "Io resto coerente - ha detto al Corriere della Sera - dirò sì al processo". Dopo aver spiegato che, a suo parere, il risultato del sondaggio sulla piattaforma Rousseau "non è vincolante per un parlamentare", Nugnes ha lanciato accuse nei confronti della politica M5s: "Di fatto - ha detto - il Movimento si ...

Di Maio ha chiesto a Salvini di non ripetere un nuovo Caso Diciotti : "Era tutto organizzato". Nella Lega la linea sulla nave Jonio è univoca: Casarini, il capo missione, ha messo su una operazione politica proprio in concomitanza con il caso Diciotti. "Questo presunto salvataggio di questa nave gestita dai centri sociali era organizzato da giorni", ha sottolineato Matteo Salvini. Una tesi prefigurata anche da alcuni 'report' fatti pervenire dai Servizi e condivisa dal Movimento 5 stelle che però si è mosso, ...

Si vota su Caso Diciotti a Senato - alta tensione negli ortodossi 5 stelle : Nel momento di altissima tensione per la vicenda della "Mare Jonio", il Senato ha avviato ieri la discussione sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal Tribunale dei Ministri di Catania nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini, indagato per sequestro di persona aggravato nell'inchiesta sul caso "Diciotti". Oggi il voto dell'aula. La giunta per le autorizzazioni di Palazzo Madama si è espressa contro la richiesta di ...

Caso Diciotti - M5S : "Chi vota contro Salvini è fuori dal Movimento" : "Il rispetto del voto on line degli iscritti è uno dei principi fondanti del M5s. Per questo se ci dovessero essere delle votazioni difformi da come si è espressa la maggioranza degli iscritti non potrò fare altro che segnalarli al collegio dei probiviri". Il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, lancia un segnale molto chiaro ai dissidenti sul voto di domani per il Caso Diciotti: chi vota contro Matteo Salvini è fuori dal ...

Caso Diciotti - Gasparri : 'Spero che l'Aula approvi la mia relazione' : Mercoledì in Senato il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini, indagato per il Caso della nave Diciotti. l'Aula di Palazzo Madama deve esaminare la ...

Mare Ionio - Di Maio : “Ong ha agito contro ordini libici. Non sarà un altro Caso Diciotti - soluzione in tempi brevi” : “Ho appena parlato con il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Stiamo verificando il rispetto della legalità. Ci risultano diverse irregolarità: la Ong che è italiana ha agito senza aver ascoltato gli ordini della Guardia Costiera libica, andando contro questi ordini”. Lo afferma il vicepremier Luigi Di Maio, arrivando a Potenza, aggiornando i cronisti sulla vicenda della nave Mediterranea. “Confermo che non sarà ...

Migranti - nave Ong a Lampedusa. Stop di Salvini : sono i centri sociali. Di Maio : no a nuovo Caso Diciotti : I 49 Migranti a bordo della nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans sono arrivati al largo di Lampedusa ma mentre il sindaco dell'isola è disponibile allo sbarco, il...

Per Salvini ecco un nuovo Caso Diciotti : “Riesco a vedere la nave Jonio da qui, sono alla fonda a poco più di un miglio dalla costa. Noi siamo qui che li aspettiamo. Se arrivano sono i benvenuti”. Il sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello, ribadisce la disponibilità dell’isola ad accogliere i 49 migranti salvati ieri pomeriggio da Mare J

Ong Mediterranea - la bomba sui migranti in diretta : 'Che Caso - proprio nella settimana della Diciotti...' : Ci pare davvero una manovra politica per tornare a proporre la dissennata iniziativa delle Ong che tanti danni hanno fatto negli ultimi anni, alimentando il traffico di clandestini e favorendo i ...