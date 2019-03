Caso di sexting nel lodigiano | «I ragazzi devono apprendere l’empatia e la grammatica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Si è appreso dalle cronache di ieri l’ultimotra minori di, la richiesta e lo scambio di foto hot da parte di un cyberbullo e la sua vittima, avvenuta in una scuola media del. Lui, il cyberbullo, ha 15 anni e lei, la ragazza, ne ha 13. Le immagini erano circolate tra i compagni di classe e se lui non ne avesse ricevute altre avrebbe informato il padre della ragazza. Lei aveva scritto un biglietto, lasciando intendere che avrebbe fatto un gesto estremo. Grazie al tempismo della scuola, sono intervenute delle pattuglie della polizia di Stato che hanno sequestrato i cellulari di alcuni studenti, tra cui quello dell’aggressore, la ragazza ha avuto un malore a causa dello shock e ora è ricoverata in pediatria.Secondo una recente ricerca dell’Associazione Nazionale Di.Te. (Dipendenze Tecnologiche, Gap e Cyberbullismo), 1 ragazzo su 5 scambia materiale “intimo” sulle ...