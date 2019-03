Capelli | tutti i tagli anni Novanta che sono tornati

Tutti vogliono i Capelli di Icardi : Da sempre i calciatori attirano l’attenzione mediatica anche grazie a un hair styling. Il taglio più imitato nella storia è stato quello di David Beckham nel 2003, quando è sceso in campo con la chioma raccolta in micro treccine. Ebbene sì, le «cornrows» come le chiamano gli inglesi, sono state le più richiesta dal parrucchiere, insieme al taglio di capelli wet e dal sapore rétro di Christiano ...

Addio barba e Capelli lunghi. Il nuovo look di Mattia Perin spiazza tutti : L'argomento ha tenuto banco quasi quanto la vittoria della Juventus a Bologna. Stiamo parlando del nuovo look di Mattia Perin, che ha spiazzato tutti, persino gli stessi tifosi bianconeri che per molti minuti hanno fatto fatica a riconoscerlo.Per lui Addio alla barba e agli storici capelli lunghi, che lo accompagnavano fin dai tempi del Pescara, per lasciar spazio ad un taglio corto e ad un viso ripulito.prosegui la letturaAddio barba e ...