Capelli afro | alle sfilate non ci sono parrucchieri competenti | la ribellione delle

Tagli di Capelli ricci per la primavera : il mini bob - lo stile Afro e i fermagli : Per la primavera 2019 sono stati proposti dai migliori parrucchieri molti nuovi Tagli di capelli. In particolare ci saranno le chiome ricce, per avere un look originale e molto cool. Adesso vedremo tutte le ultime novità del momento da poter copiare. Nuove chiome Molto richiesti da tutte le ragazze saranno i Tagli corti e ricci; inoltre non mancherà la versione edgy e con una tonalità biondo vaniglia. Per avere uno stile vintage si dovrà ...