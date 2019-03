Cannabis | lo studio | “Per chi la consuma spesso aumenta il rischio di psicosi”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) L’uso frequente dipotrebbere ildi sviluppare psicosi. Un gruppo di ricerca internazionale guidato da Marta Di Forti del King’s College di Londra ha raccolto in Europa e Brasile dati di 901 pazienti di età compresa tra i 18 e i 64 sotto trattamento dopo un primo episodio di psicosi.In parallelo, i ricercatori hanno utilizzato come gruppo di controllo le informazioni relative a un campione rappresentativo della popolazione di 1.237 persone esenti dalla malattia. Ai pazienti è stato chiesto quante volte e qualeavessero usato e sono successivamente stati suddivisi in due gruppi secondo la percentuale del principio attivo Thcto (meno o più del 10%). E’ risultato che itori giornalieri dihanno 3 volte più probabilità di sviluppare psicosi rispetto ai nontori. Le probabilità salgono a 5 volte in caso di ...

Italia_Freeweed : Studio: Cannabis come promettente trattamento per l'Autismo Seguici su Instagram: - GoSalute : Cannabis: studio, per chi la consuma spesso aumenta il rischio di psicosi -