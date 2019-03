Calcio : Udinese - esonerato Nicola : ANSA, - UDINE, 20 MAR - L'allenatore dell'Udinese Calcio, Davide Nicola, è stato esonerato questa mattina dalla società sportiva. Lo ha annunciato la società, aggiungendo che "a breve verranno ...

Calcio - l’Udinese esonera Davide Nicola. Friulani in zona retrocessione - Igor Tudor il candidato per la successione : L’Udinese ha esonerato Davide Nicola. Il tecnico dei Friulani ha pagato a caro prezzo la sconfitta contro il Napoli che ha relegato i bianconeri al quartultimo posto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Bologna, in piena zona retrocessione. Il nome del successore non è ancora stato comunicato ufficialmente ma in pole position sembra esserci Igor Tudor, già sulla panchina dell’Udinese nella passata ...

Calcio : serie A. la Juventus cala il poker contro l'Udinese : La Juventus cala il poker contro l'Udinese, battendola 4-1 nell'anticipo della 27a giornata. Per i campioni d'Italia nel primo tempo doppietta Kean

Biglietti Juventus-Udinese - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di Calcio : Nel giorno della Festa della Donna, venerdì 8 marzo alle 20.30, una Vecchia Signora vorrà sorridere. La Juventus di Massimiliano Allegri, capolista del campionato di calcio di Serie A 2018-2019, scenderà in campo contro l’Udinese (nel match valido per la 27ma giornata) per rafforzare ulteriormente il proprio primato. L’ottavo scudetto consecutivo è sempre più vicino, visto il successo al San Paolo di Napoli e il +16 sulla formazione ...

Calcio - Serie A 2019 : il Toro incorna il Chievo - Quagliarella trascina la Samp. Pussetto regala mezza salvezza all’Udinese : Nelle quattro partite giocate oggi per la 26ma giornata della Serie A di Calcio spiccano i successi del Torino per 3-0 sul Chievo (ore 12.30) e dell’Udinese per 2-1 sul Bologna nello scontro diretto per la salvezza. Vince anche la Samp, che espugna il campo della SPAL per 1-2 grazie ad una doppietta del solito Quagliarella, infine pari a reti inviolate tra Genoa e Frosinone. Un destro devastante di Andrea Belotti, la conclusione di ...

Biglietti Udinese-Bologna - come acquistare i tickets per la 26ma giornata di Serie A di Calcio : Continua lo spettacolo della Serie A 2018-2019, con il prossimo fine settimana che prevede lo svolgimento della 26esima giornata del campionato, la settima del girone di ritorno. Dopo i quattro anticipi divisi tra venerdì e sabato, il turno entrerà definitivamente nel vivo domenica 3 marzo con le tre sfide in contemporanea delle ore 15, in cui spiccherà lo spareggio salvezza della Dacia Arena tra Udinese e Bologna. L’incontro di Udine ...

Lazio-Udinese posticipata - ecco il motivo e cosa succede per il FantaCalcio : Lazio-Udinese posticipata – La partita tra Lazio ed Udinese ed inizialmente prevista per la giornata di lunedì non si disputerà. La squadra di Simone Inzaghi è stata eliminata ai sedicesimi contro il Siviglia ma la partita contro i bianconeri non si giocherà ugualmente, l’Olimpico nella giornata di domani sarà infatti occupato per per la Nazionale di rugby mentre martedì ci sarà la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. La ...

CONSIGLI FANTACalcio SERIE A / Il caso Lazio Udinese : dritte per la 25giornata : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le nostre dritte partita per partita, nella 25giornata del primo campionato italiano, oggi 22 febbraio 2019.

Rinvio Lazio-Udinese : i motivi. Cosa fare al fantaCalcio? : La 25ma giornata di campionato inizierà con Milan-Empoli venerdì sera e terminerà domenica con il posticipo tra Fiorentina e Inter. Nel mezzo ci saranno altri 7 appuntamenti ma Lazio e Udinese ...

Serie A Calcio - i risultati di oggi (17 febbraio) e la classifica : Genoa-Lazio 2-1 - colpi salvezza di Empoli e Udinese : Nel pomeriggio si sono giocate tre partite valide per la 24^ giornata della Serie A 2019 di calcio. Spicca la grande vittoria del Genoa contro la Lazio giunta in piano recupero, un pirotecnico 2-1 che permette al Grifone di risalire fino al tredicesimo posto e che invece frena i biancocelesti nella corsa verso un posto nella prossima Champions League (oro occupano il settimo posto). Gli ospiti partono baldanzosi e in un primo tempo avaro di ...

