Calcio | Qualificazioni Europei 2020 | la Finlandia ai raggi X Hradecky guida una

oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Sabato 23 marzo comincerà ufficialmente il percorso dell’Italia nelleper i Campionatididel, con una prima giornata del girone eliminatorio in cui gli Azzurri ospiteranno a Udine la. Un impegno sulla carta ampiamente alla portata dei ragazzi allenati da Roberto Mancini, tuttavia non si può assolutamente prendere sotto gamba la sfida per cominciare nel migliore dei modi il cammino verso EuroLa selezione finnica sta attraversando uno dei migliori periodi di forma della propria storia, reduce da un sorprendente primo posto nel proprio raggruppamento in Nations League che le ha consentito di ottenere la promozione per la Lega B della nuova manifestazione organizzata dalla UEFA. La squadrata dal Commissario Tecnico Markku Kanerva è riuscita ad avere la meglio in un girone che comprendeva Estonia, Ungheria e Grecia, con ...

Eurosport_IT : Solo terapie per Federico #Chiesa: non ci sarà con la Finlandia, è pronto #Politano - Ale_Contarino : RT @Eurosport_IT: Road to #Euro2020: sulla strada dell'Italia Bosnia, Grecia, Armenia e Finlandia ???????? - OddscheckerIT : Un occhiata a tutte le partite in programma per le qualificazioni europee ad #Euro2020. ?? Trova la miglior quota… -