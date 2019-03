Cairo Communication annuncia risultati in crescita trainato da La7

Cairo Communication - ricavi in crescita a 1 - 32 miliardi : Cairo Communication bilancio 2018 – Cairo Communication ha chiuso il 2018 con ricavi lordi in crescita da 1,21 a 1,32 miliardi di euro. Questo quanto si legge in una nota diffusa in occasione della Star Conference di Piazza Affari, in cui viene spiegato che i dati non sono ancora stati esaminati per l’approvazione dal CdA, […] L'articolo Cairo Communication, ricavi in crescita a 1,32 miliardi è stato realizzato da Calcio e ...