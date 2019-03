Bus in fiamme | il figlio di Trump fa ironia sul buon dirottatore

Bus in fiamme a Milano - il racconto del carabiniere “eroe” : “Così siamo riusciti a salvare quei bambini” : quei bambini che “bussavano sui vetri, battevano, chiedevano aiuto“, “l’attentatore che aveva già rimesso in moto il bus, perché aveva capito che stavano uscendo” e gli studenti che, nel frattempo, riuscivano finalmente a “saltare fuori”, dopo che “avevamo rotto dei vetri coi bastoni in dotazione”, mentre “il mezzo era già in fiamme“, e una volta in strada c’era “chi ...

AutoBus in fiamme a Milano - Viminale a lavoro per togliere la cittadinanza italiana all'autista - Sky TG24 - : Il ministero dell'Interno lavora per verificare la possibilità di revocare la cittadinanza a Ousseynou Sy, l'uomo di origine senegalese che ha dirottato e bruciato un pullman di studenti nel Milanese.

Il Bus dato alle fiamme a Milano e l'arresto di De Vito : La vicenda terribile del pullman con a bordo i bambini di due classi e alcuni professori, trattenuti per 40 minuti, sotto la minaccia di dar fuoco al mezzo. "Da qui non esce vivo nessuno", aveva detto il conducente dello scuolabus, italiano dal 2004, nato in Senegal, di 47 anni. La minaccia è stata

Bus in fiamme a Milano - chi è Ousseynou Sy - l’autista delle Autoguidovie con precedenti per guida in stato di ebbrezza : “Fare una strage per vendicare gli immigrati morti nel Mediterraneo“: così Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che oggi ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, ha spiegato il suo gesto ai carabinieri che lo hanno fermato. Originario del Senegal, sposato e poi separato con un donna italiana, regolare ...

Bus in fiamme a Milano - “Ci ha legati e diceva : ‘Se vi muovete - verso la benzina e do fuoco’”. I racconti dei ragazzi a bordo : “Ci ha ammanettati e ci minacciava. diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati”. È il drammatico racconto di una ragazzina di 12 anni che era a bordo del bus di Autoguidovie sequestrato e poi dato alle fiamme dall’autista 47enne di origine senegalese Ousseynou Sy a Crema sulla ...

Milano - dirotta autoBus e appicca le fiamme : terrore per 51 studenti. «Basta morti in mare. Farò strage a Linate»|Chi è l’autista : il ritratto : l’autista, Ousseynou Sy, un 47enne senegalese in servizio per le Autoguidovie di Crema, ha minacciato i ragazzini e sparso la benzina: «Andiamo a Linate, oggi da qui non esce vivo nessuno». Uno degli scolari ha chiamato i carabinieri, che hanno bloccato il mezzo: tutti salvi gli studenti. Il procuratore Greco: «Valutiamo anche l’ipotesi del terrorismo»

AutoBus in fiamme a Milano - ragazzo con una telefonata dà l'allarme : Autobus in fiamme a Milano, ragazzo con una telefonata dà l'allarme Lo studente era insieme ai suoi compagni sul bus sequestrato dall’autista. Quando ha capito cosa stesse accadendo ha chiamato i genitori che hanno avvisato i carabinieri. I militari hanno tratto tutti in salvo, prima che il mezzo andasse a ...

