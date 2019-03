Brexit | Tusk | rinvio breve solo con ok all' accordo Ue May parla alla nazione

Brexit - Tusk : rinvio breve se ok accordo : 17.53 "Alla luce delle consultazioni che ho condotto negli ultimi giorni credo che una breve proroga della Brexit sia possibile, ma condizionata a un voto positivo alla Camera dei comuni". Così il presidente Consiglio Ue, Tusk, in risposta alla lettera della premier britannica che gli annunciava l'intenzione di chiedere un rinvio al 30 giugno e un terzo voto a Westminster dopo il Consiglio Ue del 21-22 marzo."L'estensione del divorzio al 30 ...

Brexit - crisi politica in Gran Bretagna. May chiede rinvio a Tusk : Meno di 10 giorni alla data ufficiale del Leave, fissata al 29 marzo e la Brexit è un groviglio sempre più difficile da sbrogliare con Londra che continua ad incartarsi pericolosamente su se stessa ...

Brexit - May scriverà a Tusk per chiedere il rinvio. Stati Ue : "Il sì non è scontato" : Theresa May è pronta a scrivere a Tusk per chiedere l'estensione dell'articolo 50, ma il rinvio della Brexit è tutt'altro che scontato. La premier - che continua a sperare nella possibilità di portare il suo accordo con l'Ue davanti ai Comuni, dopo il divieto imposto dallo speaker della Camera - si prepara ad affrontare Bruxelles. La sua lettera dovrebbe arrivare sul tavolo del presidente del Consiglio europeo tra oggi, 19 ...

Tusk dice sì allo slittamento alla Brexit. Ma la Ue detta le condizioni : vogliamo un piano preciso : La mossa che ha colto tutti di sorpresa, su entrambe le sponde della Manica, è arrivata ieri mattina via Twitter. L’autore è Donald Tusk, presidente del Consiglio europeo. Per la prima volta un esponente Ue ha aperto esplicitamente all’ipotesi di estendere i negoziati per la Brexit oltre il 29 marzo. Finora tutti si erano trincerati dietro il diplo...

Brexit - oggi May chiede voto su rinvio. Tusk : "Ue accetti estensione" - : Dopo che il Parlamento britannico ha bocciato il no deal, oggi la Camera dei Comuni voterà tra il via libera ad accordo a stretto giro, entro mercoledì, e uno a lungo termine. Il presidente del ...

Brexit - Tusk : lungo un eventuale rinvio : 12.05 "Durante le mie consultazioni in vista del Consiglio Europeo, chiederò ai 27 di essere aperti ad un rinvio lungo" della Brexit. Lo afferma il presidente del Consiglio Europeo Tusk, su Twitter. La richiesta, spiega Tusk, "se il Regno Unito lo trova necessario per ripensare alla sua strategia sulla Brexit e per costruire consenso attorno ad essa".

Brexit : Tusk apre a estensione lunga : ANSA, - BRUXELLES, 14 MAR - "Durante le mie consultazioni prima del Consiglio europeo, chiederò ai 27 leader dell'Ue di essere aperti per un'estensione lunga se il Regno Unito troverà necessario ...

Caos Brexit - il Parlamento al voto per rinviare l’uscita. Tusk : Ue favorevole a una lunga proroga : In un clima sempre più teso e caotico, giovedì sera il Parlamento britannico è chiamato per il terzo giorno consecutivo a votare sulla Brexit. Questa volta la posta in palio è il rinvio della data di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, al momento prevista per il 29 marzo...

Tusk : "la Brexit va rinviata". La May - invece - non è d'accordo : Il Presidente del Consiglio europeo, il polacco Donald Tusk, è tornato a proporre un rinvio della scadenza per la Brexit, fissata per il 29 marzo prossimo. Per Tusk quella del rinvio "sarebbe una soluzione razionale" tenuta in considerazione "la situazione nella quale ci troviamo". Tusk ha rilanciato la sua proposta nel corso di una conferenza stampa a Sharm el Sheikh, in Egitto, dove si trova per un incontro tra UE e Lega araba.La proposta ...

Brexit - MAY RINVIA VOTO A MARZO/ Tusk "slittamento a 2021" - ma la Premier non ci sta : BREXIT, May ha di nuovo RINVIAto VOTO al prossimo 12 MARZO: oggi vertice con Juncker, Tusk 'slittamento divorzio al 2021', ma la Premier non ci sta

Brexit - May incontra Juncker : "Soluzione entro il 21 marzo. Declinata l'offerta di Tusk sul rinvio : Dopo lunghe settimane di impasse soffiano lievi venti di ottimismo sul fronte Brexit. Non c'è stata nessuna svolta ufficiale ma, secondo quanto riferito del portavoce della Commissione europea, nel loro ultimo incontro Jean Claude Juncker e Theresa May hanno compiuto "buoni progressi sui tre dossier di lavoro identificati nella loro riunione del 20 febbraio". Resta il nodo del rinvio della data ufficiale del divorzio. Per Donald Tusk ...

Donald Tusk : un posto all'inferno per chi ha promosso la Brexit : La Brexit sta logorando sempre di più i rapporti tra Bruxelles e Londra. A peggiorare le cose c'è stato Donald Tusk, presidente del Congislio Ue, che ha recentemente lanciato un "anatema" contro coloro che hanno spinto per l'uscita del Regno Unito dall'Ue senza un piano, parlando di "un posto all'inferno" appositamente creato per loro. Ovviamente la risposta dei politici d'oltremanica non è stata meno "biblica": gli unionisti nord-irlandesi del ...