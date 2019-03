Brexit, May non chiederà proroga lunga

Il primo ministro britannico Theresa May nonall'Unione europea una "" sullaquando avanzerà formalmente la sua richiesta di rinvio alla Ue. Downing Street ha precisato che il capo del governo di Londra condivide la "frustrazione" dell'opinione pubblica per "l'incapacità di prendere una decisione" da parte del Parlamento e ha sottolineato che si intende dare al Parlamento "un po'più di tempo per concordare una via da seguire", tenendo conto che "la gente aspetta da 3 anni".(Di mercoledì 20 marzo 2019)

