Brexit | May chiede rinvio fino al 30 giugno ma Juncker la blocca | non oltre le Europee

Theresa May chiede all'Ue rinvio Brexit fino al 30 giugno : Theresa May chiede all'Ue un rinvio della Brexit breve, limitato al 30 giugno. Lo ha detto la stessa premier nel Question Time ai Comuni annunciando di aver inviato una lettera al riguardo al presidente Donald Tusk. May ha quindi escluso nettamente l'ipotesi di una proroga lunga, definendo "inaccettabile" la prospettiva che il Regno Unito possa dover partecipare alle prossime elezioni europee "a tre anni di distanza" dal risultato del referendum ...

Brexit - crisi politica in Gran Bretagna. May chiede rinvio a Tusk : Meno di 10 giorni alla data ufficiale del Leave, fissata al 29 marzo e la Brexit è un groviglio sempre più difficile da sbrogliare con Londra che continua ad incartarsi pericolosamente su se stessa ...

Brexit - May scriverà a Tusk per chiedere il rinvio. Stati Ue : "Il sì non è scontato" : Theresa May è pronta a scrivere a Tusk per chiedere l'estensione dell'articolo 50, ma il rinvio della Brexit è tutt'altro che scontato. La premier - che continua a sperare nella possibilità di portare il suo accordo con l'Ue davanti ai Comuni, dopo il divieto imposto dallo speaker della Camera - si prepara ad affrontare Bruxelles. La sua lettera dovrebbe arrivare sul tavolo del presidente del Consiglio europeo tra oggi, 19 ...

Brexit - May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A rischio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Il governo May è stato trollato su Brexit : Il presidente della Camera ha detto che l'accordo per uscire dal Regno Unito non potrà essere votato a causa di un precedente stabilito 400 anni fa

Brexit - no al terzo voto : premier May gelata/ Probabile il lungo rinvio - ma è caos : Brexit, no al terzo voto richiesto da Theresa May sull'accordo di uscita. Probabile il lungo rinvio ma l'incertezza regna sovrana