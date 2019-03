Brexit, May chiede rinvio al 30 giugno

"Un'estensione" della scadenza delladal 29 marzo al 30"non toglie dal tavolo il no deal",che resta sullo sfondo come opzione inevitabile se il Parlamento non ratificherà l'accordo di divorzio preso con Bruxelles. Così la premier May nel question time. "Credo sia tempo di attuare il voto popolare del 2017, senza ritardare laoltre il 30",ha aggiunto. E nella lettera inviata a Tusk ha annunciato l'intenzione dire un terzo voto a Westminster dopo il Consiglio Ue del 21-22 marzo.(Di mercoledì 20 marzo 2019)

