BORSA ITALIANA OGGI Piazza Affari in attesa della Fed | 20 marzo 2019

BORSA ITALIANA - quasi invariato il controvalore degli scambi del 19/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,31 miliardi di euro, dai 2,26 miliardi della seduta precedente. I volumi scambiati sono ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 92% - Fca a +5 - 01% - 19 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale svetta Fca. Bene anche Exor. Male invece Telecom Italia

BORSA ITALIANA oggi - Milano chiude in rialzo. Spread stabile : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre cauta, +0,19% a 21.275 punti,, ma nel pomeriggio l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, per poi chiudere a +0,92% a quota 21.430 punti. Sulla ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +0 - 9% - Banco Bpm a +4 - 68% - 18 marzo 2019 - : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari chiude in rialzo. Sul listino principale vanno bene Hera e Banco Bpm. Male invece Juventus

BORSA ITALIANA oggi - Milano chiude in rialzo. Spread ai minimi da settembre : Seduta positiva per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, 0,22% a 21.090 punti, e subito dopo l'indice Ftse Mib di Piazza Affari accelera, rimanendo nel pomeriggio maglia rosa d'Europa, per poi ...

BORSA ITALIANA - in forte crescita il controvalore degli scambi del 15/03/2019 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 3,81 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.407,1 milioni, pari al ...