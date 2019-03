Bonprix | la battaglia dell’artista salentino contro l’azienda d’abbigliamento | “Plagiato

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Da una parte c’è un artistae dall’altra un colosso mondiale dell’e-commerce. L’oggetto della contesa è il mosaico di una Madonna con una colomba in mano e centinaia di fiori colorati attorno. L’ha realizzato Giovanni Ria, lo custodisce a Gemini, frazione del comune di Ugento, in provincia di Lecce e aveva caricato il prototipo digitale in alta definizione sul proprio sito internet. Così, con un semplice click sul tasto destro e un download, che questa storia arriva in Germania negli uffici della multinazionale dell’abbigliamento, si trasferisce in Turchia, torna in Puglia e risale fino a Biella. Dove giovedì mattina, a quasi quattro anni dalla prima querela presentata dall’artista leccese, il gip del tribunale piemontese ha convocato un’udienza camerale con le parti per poi decidere se le indagini devono andare avanti ...

