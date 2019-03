BNP Paribas Asset Management | la nuova strategia di sostenibilità

BNL - BNP Paribas - - permangono i problemi tecnici sulla rete : Impatto su mutui ed economia Lifestyle Come funziona Live Quiz, l'app che fa vincere soldi Lavoro Reddito di cittadinanza: i calcoli caso per caso Fisco e tasse Fisco, Flat tax: ipotesi Irpef unica ...

BNL - BNP Paribas - - rete di nuovo in tilt da stamattina : Un nuovo blackout sarebbe stato riscontrato stamattina sulla rete BNL , banca che fa parte del gruppo francese Bnp Paribas , dopo una serie di problemi rilevati nel novembre scorso, che furono ...

Finanziamenti auto - BNP Paribas e Crif lanciano una piattaforma europea per la gestione dei crediti : Circa 7 mila concessionarie di 14 Paesi europei avranno a disposizione una nuova piattaforma in grado di gestire i processi di gestione dei Finanziamenti per l'acquisto di auto. A lanciare il nuovo prodotto sono la società di credito al consumo Bnp Paribas Personal Finance, meglio nota in Italia per la rete Findomestic, e l'azienda di informazioni creditizie Crif.In Italia si chiama Sonar. La piattaforma, sviluppata sulla base della ...

BNP Paribas lancia su Sedex nuovi Mini Future su azioni - indici e valute : BNP Paribas annuncia l'emissione di una nuova serie di Mini Future su azioni italiane e internazionali, indici , valute e materie prime , che saranno negoziabili sul mercato Sedex di Borsa Italiana. ...

ConsulenTia - Cipriano - BNP Paribas AM - spiega come affrontare la volatilità : A livello di asset class, 'il sottopeso nel mondo obbligazionario genera spazio da allocare nell'azionario'. Vista la volatilità di difficile previsione, la strategia è quella di spostare l'orizzonte ...

BNP Paribas preannuncia meno ricavi e più risparmi : Il taglio della guidance non giova ai titoli BNP Paribas , in forte calo, -2,29%, sulla Borsa di Parigi. In occasione della pubblicazione del bilancio la prima banca francese per asset ha aggiornato i ...

BNP Paribas : utili netti 2018 a 7 - 53 miliardi di euro - colosso bancario batte le stime : BNP Paribas ha reso noto che gli utili netti dell'intero anno 2018 si sono attestati a 7,53 miliardi di euro, meglio dei 7,43 miliardi attesi dal consensus.