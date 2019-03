BMW | “le moderne tecnologie Diesel abbattono le emissioni di CO2”

sportfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) BMW: continua, in controtendenza, ad investire risorse in sviluppo e ricerca sui motori a gasolio “leledi CO2”BMW, da sempre fortemente impegnato nella elettrificazione, in controtendenza con il mercato, continua a credere, a sviluppare e ad investire in ricerca sui motori a gasolio e, anzi, ribadisce che “leledi CO2” così come richiesto dai futuri obiettivi normativi dettati dalle leggi europee.Questo è quanto si evince dalle dichiarazione rilasciate, nella conferenza annuale sui risultati finanziari 2018, dal CFO del Gruppo BMW Nicolas Peter. Nel dettagliare gli interventi e gli investimenti per ottimizzare ricerca, sviluppo e produzione nei prossimi anni, Peter ha dichiarato che: “BMW crede nele continuerà a sviluppare questa ...

