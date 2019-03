Blocco dei rogiti | incontro a Ragusa

Blocco dell’ anno di prova dei diplomati magistrali : Sul concorso riservato per i diplomati magistrali ci giunge una ultima ora che riguarda lo svolgimento dell’anno di formazione e prova. Non si tratta propriamente delle criticità che pure hanno contraddistinto la decisione del governo di adottare questa soluzione per i diplomati magistrali cui la plenaria negato l’inserimento in Gae. Un cambio in corsa che non mancherà di suscitare roventi polemiche tra i diplomati magistrali. Uno ...

Il voto di Londra sulla Brexit e il Blocco dei Boeing 737 in Italia : Tutti a parlare di Westminster e a guardare cosa succede nel Parlamento diventato il più pazzo del mondo. Occhio al voto sulla proposta May per gestire l'approdo alla Brexit, proposta finale e disperata. E occhio ai laburisti del cinico e disperante Corbyn. Forse finisce male, altrimenti malissimo.

Tav - vertice in corso. Lega : subito lo sBlocco dei bandi - poi la parola ai cittadini o alle Camere : In corso a Palazzo Chigi il vertice di governo per sciogliere il nodo della Tav. La Commissione Ue è pronta a inviare una nuova lettera all'Italia per ricordargli che l'eventuale no alla Torino-Lione comporterebbe la violazione di due Regolamenti Ue del 2013 e la perdita di circa 800 milioni di fondi comunitari, cui 300 milioni entro marzo...

Sanità - entro sei anni fuori metà dei medici per quota 100 - legge Fornero e Blocco delle assunzioni : I gap più gravi riguarderanno medicina d'emergenza, pediatria, medicina interna, anestesia. E per coprire i turni tanti ospedali ricorrono già ai "camici a gettone"

Il patto segreto M5s-Lega sulla Tav : sBlocco dei bandi e taglio dei costi : Dietro alle schermaglie politiche fra i due partiti di maggioranza, si cominciano a vedere scenari più concreti. Dopo il voto in Sardegna si dovrebbe procedere con sblocco dei bandi e revisione del progetto...

Smog Roma : oggi e domani Blocco dei veicoli più inquinanti nella fascia verde : A Roma oggi e domani è in programma il blocco della circolazione per i veicoli più inquinanti all’interno della fascia verde. Il blocco riguarderà fino alle 20.30 ciclomotori e motoveicoli PRE-EURO 1 ed EURO 1 e autoveicoli alimentati a benzina EURO 2.Dalle 7.30 alle 10.30 e 16.30 alle 20.30: autoveicoli alimentati a gasolio (diesel) EURO 3. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza sindacale si aggiungono a quelle già bloccate ...

Smog in aumento - da martedì Blocco dei mezzi inquinanti in Lombardia. Primi test per Area B|Le regole : Dopo un weekend con concentrazioni di Pm10 ampiamente sopra la soglia di guardia, scattano le misure temporanee antiSmog di primo livello. Da lunedì 25 accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato

Conto corrente : pignoramento e sequestro - chi rischia il Blocco dei soldi : Conto corrente: pignoramento e sequestro, chi rischia il blocco dei soldi sequestro e pignoramento Conto corrente, cosa avviene col blocco dei soldi In tempi di crisi finanziaria diversi soggetti possono trovarsi in condizione di non poter pagare un debito. Il pignoramento del Conto corrente potrebbe essere una soluzione fruibile dal creditore per poter riavere indietro la liquidità immediata. Si tratta del tipico pignoramento “presso terzi”, ...

Il Blocco dei porti e la politica della paura : Il blocco dei porti ordinato da Salvini pone, oltre alle questione umanitarie, un groviglio di problemi: politici e giuridici, nazionali e internazionali: l'equilibrio dei poteri dello stato, e in particolare tra potere giudiziario e potere esecutivo, il rapporto tra un ministro e l'intero governo, il peso relativo e la coesistenza dei due partiti al potere, le relazioni con l'Europa, la possibilità che prima o poi il governo italiano sua ...

Smog : Comune Milano - da domani Blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Da domani, mercoledì 30 gennaio, anche a Milano saranno attivate le misure antiSmog di primo livello previste dal Protocollo Aria delle regioni del bacino padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privat

L’Isola dei Famosi 2019 è davvero in onda? Sui social il dubbio serpeggia sul “Blocco” dei daytime : I naufraghi arrivano in Honduras, si lanciano dall'elicottero e Francesca Cipriani tira su la gonna. Questi sono i momenti clou della prima puntata de L'Isola dei Famosi 2019 che in questi giorni il pubblico ha visto così tante volte da avere quasi la nausea. Ebbene, chi non ha assistito in diretta al debutto della nuova edizione giovedì scorso, lo ha fatto in questo lungo fine settimana in cui le novità hanno davvero scarseggiato, una scelta di ...

