Biraghi | la conferenza stampa del nazionale azzurro LIVE

calciomercato

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Purtroppo il diritto di parola a volte crea problemi' LO SPAZIO IN- 'Indossare la maglia dellaè un onore, rappresentare la propria Nazione in uno sport così importante è una ...

RaiSport : Cristiano #Biraghi in conferenza stampa da #Coverciano: 'Tutti i giorni lavoro per migliorare, prediligo la fase of… - violanews : LIVE - Tra poco Biraghi in conferenza stampa da Coverciano - -