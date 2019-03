Bioeconomia | in Italia genera 328 miliardi | terzi in Europa

meteoweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lainnel 2017 ha raggiunto un valore di 328di euro, pari al 10,1% della produzione e con una ricaduta occupazionale di oltre 2 milioni pari al 7,7% degli occupati nel nostro paese. E’ quanto emerge dal quinto rapporto sullainpresentato a Bari, realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo su dati Euristat e in collaborazione con Assobiotec. Secondo queste stime il valore della produzione sarebbe cresciuto in dodici mesi di oltre 6(+1,9%), grazie in particolare al contributo dei comparti agricoltura e industria alimentare. Più contenuto l’incremento dell’occupazione (0,2%) condizionato dalla dinamica negativa del settore agricolo. Cresce anche il valore della produzione per la parte del ciclo dei rifiuti biocompatibili che raggiunge i 6,8nel 2017 (+21,8% rispetto al 2008). Trainante è il ...

