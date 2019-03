Bimbi a scuola dalla polizia scientifica | a Verona la “scena del crimine”

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Così tutti i Bimbi sono ugualI” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rilancia l'idea del grembiule obbligatorio a scuola per tutti i bambini: "Per me metti lo stesso grembiule a tutti, così non ci sono belli e ricchi, ma sono tutti uguali". Un'idea già proposta nelle scorse settimane e che secondo Salvini dovrebbe essere applicata almeno alle scuole elementari.Continua a leggere

Stupinigi - la scuola materna paritaria non prende Bimbi non vaccinati. Costretta a chiudere per mancanza di iscritti : Meglio chiudere che accettare i bambini non vaccinati. A pensarla in questo modo è Rosetta Tagliareni, la direttrice della Nuova scuola materna di Stupinigi che, da quando è entrata in vigore la Legge 119/2017, ha dovuto far fronte ad un’emorragia di iscrizioni al punto da dover chiudere la storica scuola paritaria. La struttura di via Stupinigi, infatti, è centenaria: è un’ala della palazzina di Caccia dei Savoia ed è stata fondata nel 1864 ...

Vaccini a scuola - le coperture aumentano Bologna - 300 Bimbi a rischio sospensione : Casi sporadici, ma presenti in diverse regioni. Sono aumentate, intanto, le coperture vaccinali: in molte regioni superata quota 95%. Resta insufficiente per il morbillo. Il caos degli elenchi forniti dalle Asl alle scuole

Vaccinato il 95% dei Bimbi - oggi ultimo giorno. Grillo : 'Niente scuola senza copertura' : Siamo tutti persone responsabili, consapevoli del valore della scienza. La prima proroga l'aveva fatta il precedente Governo perché non aveva attivato l'Anagrafe nazionale. Noi abbiamo prorogato ...

Cosa succede adesso che scatta l'obbligo di certificare le vaccinazioni dei Bimbi a scuola : I rinvii, le proroghe, le autocertificazioni sono finite: domenica era l'ultimo giorno per mettersi in regola con i vaccini obbligatori, portando il certificato vaccinale a scuola, altrimenti domani, al suono della campanella, i bambini da 0 a 6 anni rimasti con la sola autocertificazione rimarranno fuori dall'aula, finché non saranno in regola. La legge Lorenzin, che prevede dieci vaccini obbligatori e, appunto, l'esclusione dalla scuola ...

Matteo Salvini scrive a ministro Grillo : “Decreto per far entrare a scuola Bimbi non vaccinati” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, scrive al ministro della Salute, Giulia Grillo, per chiederle di intervenire al più presto con un decreto legge che permetta ai bambini non vaccinati di entrare ugualmente a scuola, nonostante il divieto che scatterà il prossimo 10 marzo. Lei replica: "Sarà il Parlamento a superare la legge Lorenzin".Continua a leggere

