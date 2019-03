optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Sono inper iinnel, già pronti a una lunga sessione prevista nel tour internazionale con inizio in quel di Asti a cominciare dal 4 luglio prossimo e con conclusione al Teatro Antico di Taormina l'11 luglio. Isono insu TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati a cominciare dalle 10 del 25 marzo per tutte le date in programma eccetto quella di Taormina per la quale saranno messi a disposizione a cominciare dal 27 marzo.La consegna è garantita secondo le modalità abituali, con recapito tramite corriere espresso oppure con ritiro sul luogo dell'evento. In questo caso, occorre presentarsi in cassa con la ricevuta ottenuta a seguito della transazione portata a termine su TicketOne e un proprio documento d'identità. Per il ritiro da parte di terzi è invece necessario produrre regolare delega ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Biglietti in prevendita per i concerti degli #America in Italia nel 2019, anche Verona e Taormina tra le tappe https://t.… - OptiMagazine : Biglietti in prevendita per i concerti degli #America in Italia nel 2019, anche Verona e Taormina tra le tappe… - dodibatt : In occasione del live #PERLE #MondiSenzaEtà che il #22marzo #DodiBattaglia terrà ad #Ancona (prevendita: TicketOne… -