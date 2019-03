Biathlon | sfida Wierer-Vittozzi per cdm

Biathlon - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - sfida all’O.K. Corral per la classifica generale : Ultimo fine settimana di gare per la Coppa del Mondo di Biathlon: ad Oslo, in Norvegia, andranno in scena sprint, pursuit e mass start. Inutile negare che tutta l’attenzione, in Italia e non solo, sarà per l’epilogo nella classifica generale femminile, che vede ancora quattro atlete in corsa, ma praticamente potrebbe ben presto diventare una sfida all’OK Corral tra le nostre Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Abbiamo già detto ...