Banche centrali non possono fermare il rallentamento economico | mercati dovranno adeguarsi

Banche centrali non possono fermare il rallentamento economico : Ma noi la pensiamo diversamente, siamo convinti che le Banche centrali non possono fermare la tendenza alla decelerazione dell'economia globale e che i prezzi degli asset dovranno adeguarsi per ...

Brexit : no deal guasterebbe la festa alle Banche centrali : ... vicepresidente della Bce , in un'intervista a 'Le Monde', ha detto che una Brexit no deal 'rappresenterebbe un rischio macroeconomico notevole nel momento in cui l'economia europea è già fragile'. ...