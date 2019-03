Auto si schianta contro muro nel cosentino | muore giovane

Ancona - fuori strada con l’Auto poi si schianta contro un albero : Nicola muore a 25 anni : Nicola Paesani è morto a 25 anni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre era alla guida della sua Golf a Filottrano, in provincia di Ancona: secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane avrebbe perso il controllo dell'auto per cause in via di accertamento e sarebbe finito in un fossato schiantandosi contro un albero.Continua a leggere

Auto si schianta fuori strada : morto un 19enne - in gravi condizioni un amico : Nulla da fare per il giovane alla guida, feriti gli altri due passeggeri. L'incidente a Godega di Sant'Urbano, in provincia...

Maltempo Sicilia - Messina flagellata dal vento : grossa palma si schianta su un’Auto [FOTO] : 1/4 ...

Follia Defrel - sfugge a controllo di polizia e si schianta con l'Auto : Roma, 11 mar., askanews, - Notte da dimenticare per Gregoire Defrel a Genova. Come riporta la Gazzetta dello sport, l'attaccante della Sampdoria è uscito illeso da un incidente con la propria auto, una Mercedes C63 S Amg. Il giocatore francese, per evitare un controllo della polizia ha perso il controllo ...

Grégoire Defrel - l'attaccante della Samp si schianta in Auto : 'Ubriaco - scappava dalla polizia' : Notte di paura per Grégoire Defrel, attaccante 27enne della Sampdoria, uscito illeso da un incidente stradale per le vie di Genova. Secondo quanto riferisce il Secolo XIX, il giocatore stava cercando ...

Gregoire Defrel - fugge dal posto di blocco e si schianta in Auto : positivo all’alcol. Patente ritirata all’attaccante della Samp : Scappa a un controllo della polizia stradale, si schianta contro alcune auto parcheggiate, poi viene trovato positivo all’alcol e gli viene ritirata la Patente. È il racconto dell’ultima nottata dell’attaccante della Sampdoria Grégoire Defrel. Il calciatore 27enne, alla guida di una Mercedes C63 Amg di colore nero, è uscito illeso dall’incidente: in macchina non era da solo e i vigili urbani di Genova gli hanno contestato ...

Investe ciclista - scappa e si schianta con Auto : arrestato/ Piacenza - 4 feriti gravi : Piacenza, 24enne Investe ciclista, fugge e si schianta con l'auto: arrestato. Il bilancio dell'incidente è di quattro feriti, tutti gravi

Morso da una vipera sale in Auto e si schianta : è gravissimo : Un uomo è ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Civico di Palermo dopo essere stato Morso da una vipera mentre stava raccogliendo asparagi. Rosario Li Causi, 64 anni, stava trascorrendo la ...

Una vipera lo morde - si mette in Auto per andare in ospedale e si schianta : Una vipera l'ha morso a una mano nelle campagne di Corleone, in Sicilia, lui è salito in auto per raggiungere l'ospedale più vicino e, mentre era in viaggio, ha avuto un malore. Soccorso, è ricoverato in gravi condizioni. E' quanto accaduto a Rosario Li Causi, 64 anni, che stava raccogliendo asparagi ai bordi della Palermo-Sciacca, quando il rettile lo ha punto.--L'uomo ha tentato di arrivare in ospedale, ma si è sentito male mentre era alla ...

L'Auto si schianta contro il casello - muore comandante Capitaneria di Porto Santo Stefano : Pierfrancesco Dalle Luche , comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano è morto ieri in un incidente stradale. L'incidente è avvenuto al casello di Rosignano Marittimo, ...

Mariano Comense - si schianta con la moto contro un'Auto : diciottenne all'ospedale : Mariano Comense, Como,, 2 marzo 2019 - Il mancato rispetto di uno stop e l'eccessiva velocità sono le cause di un incidente che ha bloccato il traffico in centro poco dopo mezzogiorno . Tutto è ...

Pontedera - Auto si schianta contro un bus di linea e prende fuoco : Gilberto muore a 32 anni : Gilberto Biasci, figlio dell'ex sindaco di Lari, Paolo, è deceduto a 32 anni in un incidente stradale a Pontedera: la sua auto si è scontrata per cause ancora in via di accertamento contro un bus di linea e lui è stato sbalzato sull'asfalto prima che la vettura prendesse fuoco. "La sua morte lascia un vuoto e un dolore grandissimo in tutti noi".Continua a leggere

